Kolejny trzecioligowiec awansował w Pucharze Polski!

Olimpia Grudziądz, która latem spadła z drugiej ligi do trzeciej, ma od dawna sposób na poznańskie drużyny. Dziewięć lat temu pokonała w 1/16 finału po dogrywce 2-1 Lecha Poznań (więcej TUTAJ) , który posłał tam drużynę z Manuelem Arboledą, Gergo Lovrencsicsem, Łukaszem Trałką, Bartoszem Bereszyńskim czy Aleksandarem Tonewem. Rok temu w 1/32 finału Olimpia była lepsza od rezerw Lecha, które poległy w Grudziądzu 0-2 (więcej TUTAJ) "Kolejorz" miał w końcówce meczu rzut karny przy stanie 0-1, ale Hubert Sobol go nie wykorzystał i młodzi poznaniacy odpadli. Z kolei w tej edycji w Grudziądzu najpierw sensacyjnie przegrała 0-2 ekstraklasowa Warta Poznań (więcej TUTAJ) , a teraz aż 0-3 rezerwy Lecha. Wyjątek w tej wyliczance? Przegrana 0-2 Olimpii z Lechem w 2015 roku. Kto wie, może za miesiąc w kolejnej rundzie znów dojdzie do takiego starcia?

Olimia Grudziądz - Lech II Poznań. Szybkie ciosy gospodarzy

Nie oznacza to, że młody zespół rezerw Lecha nie potrafi grać w Grudziądzu. Pół rok temu oba zespoły zmierzyły się na tym samym stadionie w walce o drugoligowe punkty. "Kolejorz" był wtedy ostatni w tabeli, Olimpia o dwa miejsca wyżej, ale to poznaniacy wygrali 3-1 i rozpoczęli swój marsz ku utrzymaniu. Drużynie z Grudziądza zabrakło ostatcznie tego jednego zwycięstwa - spadła na czwarty poziom, gdzie dziś jest liderem jednej z grup. W Pucharze Polski przeszła już za to trzeciego rywala - i to znów w imponujący sposób, po raz kolejny nie tracąc bramki. Gospodarze sprawę załatwili właściwie w 20 minut - po dwóch precyzyjnych strzałach z dystansu Michała Cywińskiego i Jakuba Bojasa prowadzili już 2-0. Lech dość szybko odpowiedział akcją Jakuba Karbownika, gdy piłka po odbiciu się od obrońcy Olimpii trafiła w poprzeczkę. Później przejął inicjatywę, ale wyniku zmienić nie potrafił. W drugiej połowie atakowali jedni i drudzy, dobrą okazję w Lechu miał Krystian Palacz. W 90. minucie w poprzeczkę trafił Filip Wilak z Lecha, nie pomylił się za to Jose Cabrera, który w doliczonym czasie ustalił wynik na 3-0.

Lech II Poznań. Teraz Wigry Suwałki

W zespole rezerw Lecha po raz pierwszy po sześciu latach zagrał Jakub Zagórski, a seniorski debiut zaliczył 16-letni Dawid Zięba. Kolejne spotkanie młodzi lechici rozegrają już w sobotę - we Wronkach w meczu drugiej ligi podejmą Wigry Suwałki. Początek o godz. 13.

Olimpia Grudziądz - Lech II Poznań 3-0 (2-0)

Bramki: 1-0 Michał Cywiński 15., 2-0 Jakub Bojas 20., 3-0 Jose Cabrera 90.+5

Olimpia: Olszewski - Leszczyński, Witasik, Wicki, Karankiewicz, Warcholak - Cywiński, Zawada, Karmański, Kaczmarek - Bojas.

Lech II: Mleczko - Zagórski, Laskowski Ż, Pingot, Palacz (76. Kukułka) - Norkowski, Kryg (63. Spławski), Gogół (84. Ławrynowicz) - Kołtański (46. Wilak Ż), Kriwiec, Karbownik (63. Zięba).

Sędzia: Radosław Trochimiuk (Ciechanów).