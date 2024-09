Kolejna sensacja w Pucharze Polski. Ekstraklasowiec za burtą, decydowały karne

Nie bez powodu wielu piłkarskich kibiców z kraju nad Wisłą z niecierpliwością czeka na inaugurację Pucharu Polski. W tych rozgrywkach każdego roku nie brakuje niespodzianek, co udowadnia również rozpoczęta dziś edycja. Mnóstwo ciekawych rzeczy działo się od godziny 13:00, gdy Sandecja Nowy Sącz na własnym boisku podejmowała Cracovię. Krakowianie kiepsko rozpoczęli drugą połowę i musieli odrabiać straty.

Dopiero w końcówce faworyzowani przyjezdni na przestrzeni czterech minut strzelili dwie bramki, wychodząc na prowadzenie 2:1. Gdy wydawało się, że pojedynek zakończy się zgodnie z przedmeczowymi prognozami, do roboty wzięli się miejscowi, którzy doprowadzili do dogrywki, a następnie zdobyli w niej gola na wagę awansu do kolejnej rundy. Więcej TUTAJ.