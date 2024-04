Pogoń Szczecin do tej pory dwukrotnie była wicemistrzem Polski - po raz ostatni zakończyła sezon na drugim miejscu w sezonie 2000/2001. Dwa lata temu została z kolei sklasyfikowana na trzecim miejscu, a w bieżących rozgrywkach nie jest bez szans na ponowne zameldowanie się w czołowej trójce - ba, wciąż ma matematyczne szanse na to, by wywalczyć mistrzostwo kraju.

Kamil Grosicki pochwalił się "prezentem". Kibice oczekują więcej

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać - ci już składają kolejne obietnice. "Wygrajcie finał, to będą jeszcze śniadania i obiady. Trzymam kciuki, zróbcie to dla całej Polski" - napisał jeden z nich. "To dopiero początek. Przywieź puchar z Warszawy to zobaczysz, co będzie się działo na Szczecinie" - deklarował kolejny. "Przywieziesz puchar, to na Wałach 100 tys. ludzi przyjdzie was powitać" - czytamy w innym komentarzu.