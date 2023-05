"Wojskowi" z kolei nastawiali się głównie na działania w defensywie i sporadycznie atakowali. Taktyka podopiecznych Kosty Runjaicia przyniosła efekt, bo Legii udało się dotrwać do dogrywki, a następnie do serii rzutów karnych. W tej lepsi byli "Wojskowi", którzy tym samym sięgnęli po upragnione trofeum.

Kacper Tobiasz "uciszył" kibiców Rakowa Częstochowa

To nie spodobało się piłkarzom ekipy z Częstochowy, a między zawodnikami obu drużyn doszło do zamieszek. Prym w przepychankach wiódł Filip Mladenović, który uderzył kilku rywali. Atmosfera po meczu stała się na tyle napięta, że piłkarze Rakowa nie zdecydowali się nawet na wykonanie tradycyjnego szpaleru, gdy ich rywale odbierali złote medale za zwycięstwo. Co na to Tobiasz?