Jeden gol zadecydował o awansie w Pucharze Polski. Nastolatek został bohaterem

Pierwszą groźną akcję przeprowadzili gospodarze w 14. minucie. Jani Atanasov zagrał prostopadle do Mateusza Bochnaka , który mimo dwóch rywali obok sobie zdołała oddać strzał jednak za słaby, aby pokonać Sokratisa Dioudisa .

Puchar Polski. Trener przewidział gola Kacpra Śmiglewskiego

Po zmianie stron nie było wielu okazji do zdobycia bramki. Okazję miał Makuch, jednak z ostrego kąta nie pokonał Dioudisa.

Ostatecznie jednego gola strzelił rezerwowy Kacper Śmiglewski, który trafił do siatki w 85. minucie. Po jego uderzeniu zza pola karnego piłka odbiła się od nogi interweniującego Michała Nalepy i przy słupku wpadła do siatki. Dla 18-latka była to pierwsza bramka w dorosłej drużynie "Pasów".