III-ligowiec staje do boju z mistrzem Polski. I wierzy w siebie!

Puchar Polski

Świt Skolwin podejmie dziś Legię Warszawa w Pucharze Polski. III-ligowiec z północy Szczecina do starcia z Wojskowymi przygotowywał się od tygodni. Włodarze klubu zgodnie przyznają, że to największe wydarzenie w historii Świtu. Początek meczu o 14. Transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia Warszawa. Łukasz "Juras" Jurkowski dla Interii: Na horyzoncie nikogo sensownego nie widać. Wideo INTERIA.TV