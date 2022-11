III-ligowiec się nie zatrzymuje! Bramkarz zapewnił awans do ćwierćfinału

Fortuna Puchar Polski 120 minut walki w Zielonej Górze

Sytuacja zmieniła się po przerwie, kiedy to coraz częściej odgryzała się Lechia. Gospodarze potrafili wyjść ze składnym kontraatakiem i ambitnie szukali trafienia, które zakończy rywalizację jeszcze przed dogrywką.

Bardzo blisko było w 79. minucie, kiedy Surożyński dostał dobre podanie na wolne pole, zszedł z akcją do środka i z kilkunastu metrów uderzył prawą nogą, bardzo czujnie zareagował jednak w bramce Kobylak.

Radomiak nie był w stanie trafić nawet grając w przewadze

W jej pierwszej części Lechia znów miała bardzo dobrą okazję, by wyjść na prowadzenie. Znakomicie podłączył się lewa stroną Górski, miał hektary wolnej przestrzeni ale nieco za długo zwlekał z finalizacją akcji i finalnie uderzył prosto w Kobylaka.

Gospodarze skomplikowali sobie zadanie w samej końcówce, kiedy Jakub Babij spóźnił się w ataku na Leandro i przewrócił rozpędzonego Brazylijczyka, w efekcie oglądając drugą żółtą kartkę. Radomiakowi zostało 10 minut, by skorzystać z tej przewagi.

Piłkarze Mariusza Lewandowskiego nie byli jednak w stanie przełamać dobrze zorganizowanych rywali, a nawet kiedy dochodzili do niezłych sytuacji(Maurides), to fatalnie je kończyli. O awansie musiała więc zdecydować seria rzutów karnych.

Ostatni, jak się okazało, do piłki podszedł Maurides i myślę, że każdy już się domyśla jak to się skończyło - Fabisiak odbił strzał Brazylijczyka i mógł ruszyć, by cieszyć się z kolegami. Piłkarze Lechii pokazali kawał zimnej krwi, nie myląc się ani razu i w pełni zasłużenie po raz drugi w swojej historii zameldowali się w najlepszej ósemce Pucharu Polski.