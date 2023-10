Gwiazdor z mundialu w końcu zadebiutował. Święto w mieście, awans faworyta

Po tych dziewięciu latach sytuacja obu klubów jest diametralnie inna: Zawisza gra dziś nawet niżej niż rezerwy Lecha , w czwartej klasie rozgrywkowej. I nie zanosi się na to, by miał z tej trzeciej ligi awansować.

Przyjazd czołowej drużyny w kraju wywołał jednak w Bydgoszczy spore zainteresowanie, także i gracze Zawiszy byli mocno zmobilizowani, by sprawić sensację. Gdyby Lech na taką zezwolił, posada trenera Johna van den Broma byłaby poważnie zagrożona . A przecież w XXI wieku wielokrotnie kibice Lecha przeżywali już podobne wpadki, w Stalowej Woli, Legnicy czy Grudziądzu.

Bydgoszczanie rzeczywiście zaczęli bardzo ambitnie - nie tyle może w pierwszym kwadransie zepchnęli gości do obrony, bo nic takiego w całym spotkaniu nie nastąpiło, ale byli w stanie stwarzać zagrożenie w jego polu karnym. Nie potrafili jednak oddać celnego strzału na bramkę Filipa Bednarka , który długimi okresami był całkowicie bezrobotny. Najlepszą szansę miał Korneliusz Sochań , posłał piłkę nad poprzeczką.

Lech początkowo grał niechlujnie, brakowało mu rytmu i dokładności w ataku pozycyjnym, na który był w tym spotkaniu skazany. Gdy jednak trochę przyspieszył grę, zaczął zamykać rywala w jego polu karnym. Z dobycie bramki przez "Kolejorza" było kwestią czasu , w 24. minucie w końcu to nastąpiło. Filip Szymczak wygrał pojedynek siłowy z Adamem Paliwodą , wbiegł w pole karne i uderzył przy dalszym słupku .

Lech już do końca meczu miał olbrzymią przewagę, choć nie musiał wcale podkręcać tempa. Różnica umiejętności między zawodnikami była olbrzymia, do tego z każdą minutą, co było widoczne już w drugiej połowie, bydgoszczanie tracili siły.