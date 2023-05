Filip Mladenović "rzucony na deski". Dziekanowski: Nie powinno być dla niego miejsca

Co innego można za to powiedzieć o wydarzeniach, które towarzyszyły rywalizacji piłkarzy, a nigdy nie powinny mieć miejsca. Kilkukrotnie, w strefach technicznych obu drużyn, wybuchały kolejne pożary, jakby obie strony zapomniały, co tak naprawdę powinno być solą meczu piłkarskiego. Emocje sprawiały, że dorośli mężczyźni, w tym także trenerzy obu drużyn, chwilami zachowywali się bezprzykładnie . A przecież nie trzeba mieć specjalnie tęgiego umysłu, zwłaszcza funkcjonując na co dzień w tym środowisku, aby zdać sobie sprawę, ile każdorazowo pracy i zachodu od organizatorów meczów wymaga troska o to, aby na trybunach było spokojnie. Aby z którejś ze stron nie pojawiła się iskra zapalna, która doprowadziłaby do wydarzeń, jakich wszyscy chcemy uniknąć.