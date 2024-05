Grosicki wypalił tuż przed finałem. Te słowa wiele znaczą

Kamil Grosicki jest wychowankiem Pogoni . Przeszedł przez klubową akademię, po czym trafił do pierwszego zespołu. W 2007 roku - w trudnych czasach dla "Portowców" - trafił do Legii Warszawa . Następnie występował jeszcze w Jagiellonii Białystok , a także w Szwajcarii, Turcji, Francji i Anglii. W 2021 roku wrócił na Twardowskiego i od początku zapowiadał, że jego celem jest sięgnięcie z zespołem po trofeum.

Tak blisko, jak teraz, nie było jeszcze nigdy. Pogoń jest w finale, w którym zagra z I-ligową Wisłą Kraków. - Wiem, jak ważny jest to mecz dla Pogoni i całego Szczecina. Pracowaliśmy przez ostatnie miesiące na to, aby awansować do finału i zagrać na Stadionie Narodowym - powiedział Grosicki.