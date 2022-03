Warcholak to zdecydowanie najbardziej znany zawodnik trzecioligowca. W szczytowym okresie kariery przez cztery sezony występował w Arce Gdynia. Awansował z nią do ekstraklasy, a potem dwa razy zagrał w finale Pucharu Polski. W 2017 roku Arka pokonała Lecha Poznań, a rok później uległa Legii Warszawa. Warcholak w ekstraklasie zagrał 56 razy (pięć goli), potem występował jeszcze w pierwszej lidze (Miedź Legnica), a od tego sezonu jest zawodnikiem trzecioligowej Olimpii.

Zespół z Grudziądza jest rewelacją Pucharu Polski w tym sezonie. Dotarł do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z ekstraklasową Wisłą Kraków. W Olimpii występuje też Adrian Karankiewicz. - To mój bliski kolega. On mi opowiedział o Julce, która potrzebuje pieniędzy na operację w Stanach Zjednoczonych. Pomyślałem, że mogę jakoś pomóc i postanowiłem przekazać na licytację srebrny medal za występ w finale Pucharu Polski w 2018 roku - opowiada Warcholak.

Długa lista chorób Julki

5-letnia Julka cierpi na długą listę chorób. Zaraz po urodzeniu okazało się, że nie wykształciły się małżowiny uszne i nie słyszy. Dalsze badania wykazały - zespół Goldenhara, agnezję nerki, ubytek międzykomorowy serca, liczne wady kręgów i zmiany w obrębie twarzy.

"Lekarze poinformowali nas, że jedyną szansą na usprawnienie rozwoju Julki rekonstrukcja obu małżowin usznych, przewodów słuchowych i wszczepienie tłuszczu w okolice twarzoczaszki. Ze względu na szereg wad operacja Julki jest możliwa tylko w Stanach Zjednoczonych." - napisali rodzice.

I rozpoczęli zbiórkę - potrzebują około 600 tys. zł. Poprzez przekazanie na licytację medalu w akcję zbierania pieniędzy włączył się Warcholak. Najwięcej - 7 tys. zł - zaoferował kibic Arki Gdynia. - Medal przekaże mu przed meczem z Wisłą Kraków. Wspólnie pokażemy, że warto pomagać. Potrzeba jeszcze dużo pieniędzy, ale mam nadzieję, że Julka przejdzie operację i wróci do zdrowia - dodaje Warcholak.