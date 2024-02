Raków Częstochowa nie wszedł dobrze w 2024 rok. W czterech oficjalnych meczach odniósł tylko jedno zwycięstwo, raz zremisował, a dwukrotnie przegrał. W dwóch z trzech sparingów zimowych również schodził z boiska pokonany. Gdyby wliczać je do bilansu, wyglądałby on następująco: 2-1-4. Nie są to liczby zadowalające zarząd. We wtorek mistrzowie Polski odpadli z Pucharu Polski po porażce 0:3 z Piastem Gliwice. Po meczu właściciel klubu Michał Świerczewski nie gryzł się w język.

Kryzys w Rakowie Częstochowa. Ciemne chmury nad Dawidem Szwargą

Szwarga póki co zachował posadę, ale powiedziano mu, że najbliższe ligowe starcie z Lechem Poznań wytyczy cele Rakowa do końca sezonu. Wąsowski twierdzi, że można to odczytywać jako możliwe zwolnienie po ewentualnym niepowodzeniu przeciwko "Kolejorzowi". Działacze mają też zastrzeżenia co do zaangażowania na treningach i meczach niektórych zawodników. Niewykluczone są przesunięcia do zespołu rezerw.