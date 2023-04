Finał Fortuna Pucharu Polski 2 maja w Polsacie Sport, Polsacie i streamingu internetowym

Już tylko dwie drużyny liczą się w wyścigu o tegoroczny Fortuna Puchar Polski. Czy 2 maja po to prestiżowe trofeum po raz dwudziesty sięgnie Legia Warszawa czy trzeci raz z rzędu Puchar zdobędzie Raków Częstochowa? Bilety na to starcie wyprzedały się błyskawicznie, ale za sprawą Telewizji Polsat wszyscy zainteresowani mogą obejrzeć zmagania na Stadionie Narodowym. Nadawca zadbał o najszerszą możliwą ekspozycję medialną finału Fortuna Pucharu Polski. Mecz będzie transmitowany przez Polsat Sport i Polsat, które dodatkowo dostępne są także w streamingu internetowym Polsat Box Go oraz Polsat Go. Wśród gości zlokalizowanego w stadionowym skyboxie studia Polsatu Sport będzie selekcjoner Reprezentacji Polski - Fernando Santos.