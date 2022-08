Emocje w Pucharze Polski. Ekipa z Ekstraklasy potrzebowała karnych, by uniknąć sensacji

W 1/32 finału Fortuna Pucharu Polski nie zabrakło goli i efektownych akcji. Aż 4-0 ekipę Startu Jełowo pokonało ekstraklasowe Zagłębie Lubin. Również w starciu RKS Radomsko z Radomiakiem Radom górą była ekipa z Ekstraklasy. Podopieczni Mariusza Lewandowskiego pewnie zwyciężyli 3-0.

Czytaj także: Czerwona kartka i ostre strzelanie w meczu Legii z Wisłą

Reklama

Puchar Polski. Emocje i grad goli w Rzeszowie

Duże emocje czekały na fanów w Rzeszowie, gdzie Stal podejmowała ekstraklasową Koronę Kielce. Okazało się, że gospodarze postawili na tyle twarde warunki faworytom z Kielc, że do przerwy na telebimie widniał wynik 3-3. I to mimo, że Korona dość szybko wyszła na dwubramkowe prowadzenie, po dublecie Jewgienija Szykawki. Jednak nie minęło dziesięć minut, a ekipa z Rzeszowa zdołała doprowadzić do wyrównania. W odpowiedzi do siatki trafił Jacek Kiełb. Zespół z Fortuna I Ligi, czyli Stal, nie pękał przed ekstraklasowiczem. Tuż przed przerwą "jedenastkę" wykorzystał Piotr Głowacki.



Druga połowa już nie przyniosła bramek i konieczna stała się dogrywka. Najwyraźniej jednak obie ekipy "wystrzelały się" przed przerwą i także w dogrywce nie były w stanie rozstrzygnąć losów awansu. O wszystkim zdecydowały rzuty karne. Tu również długo obie ekipy szły łeb w łeb. Ostatecznie decydującego karnego wykorzystał 20-letni Marcin Szpakowski.

I to Korona cieszyła się z awansu do kolejnej rundy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ siatkarzy 2022: Japonia – Kuba 3:1. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Puchar Polski:

Stal Rzeszów - Korona Kielce 3-3 (3-3), w rzutach karnych: 6-7

0-1 Szykawka 15.

0-2 Szykawka 16.

1-2 Góra 22.

2-2 Poczobut 25.

2-3 Kiełb 31.

3-3 Głowacki (k.) 39.

Start Jełowa - Zagłębie Lubin 0-4 (0-4)

0-1 Ławniczak 5.

0-2 Bartolewski 9.

0-3 Starzyński 39.

0-4 Starzyński 43.

RKS Radomsko - Radomiak Radom 0-3 (0-2)

0-1 Sokół 11.

0-2 Feliks 30.

0-3 Pawłowski 74.