Wtorek, który był pierwszym dniem ćwierćfinałów Fortuna Pucharu Polski, nie przyniósł sensacji. Legia Warszawa rozbiła 3:0 Lechię Zielona Góra , a Górnik Łęczna pokonał 1:0 Pogoń Siedlce . Na pierwszą niespodziankę trzeba więc było poczekać do środy. Z perspektywy postronnego widza - na pewno było jednak warto.

KKS 1925 Kalisz występuje na co dzień w II lidze, ale w tej edycji Fortuna Pucharu Polski pokazał, że ekstraklasowicze nie są mu straszni. Przystępując do rywalizacji ze Śląskiem, zespół trenera Bartosza Tarachulskiego miał już na liście pokonanych Widzewa Łódź i Górnika Zabrze. To bez wątpienia dodawało kaliszanom odwagi i animuszu. Na ich korzyść działał także fakt, że grali przed własną publicznością, która od samego początku głośno wspierała swoich ulubieńców.