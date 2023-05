Arkadiusz Malarz , który przez cztery lata występował w Legii Warszawa, karierę zawodniczą zakończył w 2021 roku. Już rok później były golkiper dołączył do sztabu szkoleniowego "Wojskowych", gdzie został trenerem bramkarzy . Teraz 42-latek może świętować zdobycie pierwszego trofeum jako szkoleniowiec, ponieważ Legia pokonała we wtorkowym finale Pucharu Polski Raków Częstochowa.

Finał Pucharu Polski. Legia wygrała, Kacper Tobiasz bohaterem

Malarz docenił też postawę Kacpra Tobiasza, który niejednokrotnie ratował Legię przed utratą bramki. Jak ocenił były golkiper, młody zawodnik był bardzo skoncentrowany, co zresztą pokazywał już podczas treningów. - Cieszę się, bo jak schodził z rozgrzewki, to powiedziałem mu, że marzenia się spełniają i marzenia się spełnia. On to zrobił. Widziałem, jak miał łzy w oczach. Jemu i całej drużynie należy się duży szacunek - zaznaczył.