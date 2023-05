Drakońska kara dla Mladenovicia. Legia będzie szukać furtki

Chociaż podczas finału Fortuna Pucharu Polski na murawie PGE Narodowego działo się niewiele, to emocji nie zabrakło wokół meczu. Po remisie w regulaminowym czasie gry i dogrywce Legia Warszawa pokonała Raków Częstochowa w rzutach karnych. Gorąco było jednak przede wszystkim w strefach technicznych obu drużyn, gdzie wielokrotnie dochodziło do kłótni i prowokacji.

Surowa kara dla Mladenovicia

Legia będzie chciała się "do czegoś przyczepić"

Dla drużyny ze stolicy utrata dwóch podstawowych graczy to spory cios . W klubie nie ukrywają jednak, że choć byli świadomi, że Mladenović zostanie ukarany, to jednak będą szukać szansy na to, by móc nieco złagodzić karę dla serbskiego obrońcy.

- Nie jestem ani sędzią, ani adwokatem. Nie posiadam takiej wiedzy, żeby dokładać swoje trzy grosze. Piłka jest po stronie naszego działu prawnego. Jeżeli znajdziemy jakiś punkt, do którego będzie można się przyczepić, to na pewno skorzystamy z dostępnych nam środków. Ja oczywiście spodziewałem się kary i konsekwencji po tym, co zaszło. Do tej pory nie słyszałem jednak żadnych informacji o konsekwencjach dla drużyny z Częstochowy. Musimy poczekać do końca tej całej sprawy - powiedział na konferencji prasowej Runjaic.