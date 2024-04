Puchar Polski. Wyrównana pierwsza połowa meczu Pogoń - Jagiellonia

Do dwóch razy sztuka. Pogoń Szczecin w końcu dopięła swego

Jagiellonia Białystok doprowadziła do dogrywki. A w tej Pogoń znowu zadała cios

Podopieczni Adriana Siemieńca ruszyli do ataków, ale ich akcje nie przynosiły większego efektu. Aż do 79. minuty - wtedy to doszło do zamieszania w polu karnym, piłka trafiła do Tarasa Romanczuka, ten wyłożył futbolówkę do niepilnowanego Bartłomieja Wdowika, który technicznym strzałem doprowadził do wyrównania. Do końca regulaminowego czasu gry wynik nie uległ zmianie, przez co konieczne okazało się przeprowadzenie dogrywki.