Cracovia zaskakująco wysoko pokonała 3-0 Legię Warszawa w półfinale Pucharu Polski, awansując po raz pierwszy w swojej historii do finału tych rozgrywek. Pojedynek przy ulicy Kałuży w Krakowie skomentowali trenerzy obu zespołów, będący naturalnie w zgoła odmiennych nastrojach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grzegorz Mielcarski dla Interii: Legia powinna kupić Kuciaka. Wideo TV Interia

- To była bolesna porażka, nie nawet ze względu na jej rozmiar, ale fakt, że odpadamy z Pucharu Polski. Szybko stracona bramka, trudna do opisania, bo było w niej sporo przypadku, nie pomogła mojej mocno pozmienianej drużynie. A druga to już w ogóle... Próbowaliśmy, ale nie mieliśmy zbyt wielu zawodników, oprócz Luquinhasa, którzy mogli coś w ofensywie stworzyć - powiedział Aleksandar Vuković, szkoleniowiec Legii.

Reklama

- Odpadamy z Pucharu Polski i mamy przed sobą mecz ligowy z tym samym rywalem. Musimy szybko ukierunkować swoje myśli na to, aby się zrewanżować, a przede wszystkim wrócić na ścieżkę, na jakiej byliśmy kilka spotkań wstecz i zacząć znowu wygrywać. To jest nasz cel - dodał trener mistrzów Polski.

W humorze, co naturalne, był Michał Probierz. - Po dwóch ostatnich zwycięstwach wróciła do nas pewność siebie. Staraliśmy się też fizycznie odbudować piłkarzy, po sobotnim meczu z Lechią w Gdańsku, bo wracaliśmy całą noc. Bardzo dobrze zaczęliśmy to spotkanie, byliśmy stroną dominującą, zdobyliśmy dwie bramki. Potem trochę niepotrzebnie daliśmy się zepchnąć do defensywy - mówił trener Cracovii.

- Za kontratak, który dał gola na 3-0, należy się pochwała Mateuszowi Wdowiakowi. Wykorzystał swój atut, czyli szybkość, potem też zachował się fenomenalnie. Pogratulowałem mu tego w szatni - dodał opiekun "Pasów".

- Teraz już myślimy, o kolejnym meczu w Warszawie, bo w ekstraklasie też chcemy walczyć o jak najwyższe miejsce. Legia na pewno będzie chciała się zrewanżować - zakończył Probierz.

gw/ co/