Obie drużyny spotkały się ze sobą po dokładnie... czterech dniach. Ledwie w piątek zabrzanie ograli u siebie szczecinian 1:0 w meczu ligowym , przełamując tym samym serię dwóch z rzędu porażek. Tak się złożyło, że już we wtorek Górnik i Pogoń wpadły na siebie ponownie , tym razem w ramach Fortuna Pucharu Polski .

Szkoleniowiec gości, Jan Urban , zdecydował się na aż sześć zmian w podstawowej jedenastce względem piątkowego starcia. Jego vis a vis, Jens Gustafsson , dokonał tylko dwóch korekt, z czego jedna - Olaf Korczakowski w miejsce Wahana Biczachczjana - była skutkiem wymogu obecności co najmniej jednego młodzieżowca w wyjściowym składzie. Szwedzki trener wysłał tym samym jasny sygnał - rozgrywki pucharowe traktuje w pełni serio.

Pogoń - Górnik: Duża przewaga gospodarzy od początku

Ostatecznie do przerwy utrzymał się wynik 0:0.

Pogoń – Górnik: Zwrot akcji w 90. minucie

Pogoń w końcu dopięła swego. W 72. minucie rezerwowy Biczachczjan urwał się prawym skrzydłem, dośrodkował płasko do kolejnego zmiennika - Alexandra Gorgona - i choć bramkarz zdołał odbić piłkę, wobec dobitki Grosickiego był już zupełnie bezradny.

Wydawało się, że "Portowcy" utrzymają skromne prowadzenie do samego końca. W 90. minucie doszło jednak do prawdziwego zwrotu akcji - wyrównał Sebastian Musiolik, który najlepiej odnalazł się w zamieszaniu w polu karnym gospodarzy. Było 1:1, a to oznaczało konieczność rozegrania dogrywki.