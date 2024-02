Co za wieści o Grosickim. „Generalnie jakiś fake”

Kamil Grosicki rozgrywa właśnie swój trzeci sezon w Pogoni Szczecin, odkąd zdecydował się na powrót do Ekstraklasy. Wszystko wskazuje na to, że indywidualnie będzie on dla niego tym najbardziej udanym, ale piłkarz nie ukrywa, że jest na takim etapie kariery, na którym liczy się dla niego przede wszystkim sukces drużyny. Tym byłoby albo mistrzostwo, albo zdobycie Pucharu Polski. We wtorkowy wieczór „Portowcy” powalczą o awans do półfinału tych rozgrywek. Mecz Lech Poznań – Pogoń Szczecin w Polsacie Sport i na Polsat Box Go od godziny 20:20.