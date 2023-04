Cezary Kulesza przekazał świetną wiadomość dla kibiców. Chodzi o finał Pucharu Polski

Finał Pucharu Polski zostanie rozegrany 2 maja, a o trofeum zagrają dwie najlepiej punktujące drużyny bieżącego sezonu Ekstraklasy, czyli Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Spotkanie odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie, co jeszcze do niedawna nie było takie oczywiste.

Finał Pucharu Polski jednak w Warszawie

Kibice Legii Warszawa grozili bojkotem

Jednocześnie straż pożarna nie wyraziła zgody na to, by kibice wybierający się na pucharowy mecz przynieśli ze sobą tzw. sektorówki, czyli duże flagi. To z kolei mogło zakończyć się bojkotem sympatyków Legii, o czym donosił Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.