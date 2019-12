Stal Mielec awansowała do ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu Polski. Pierwszoligowcy pokonali w 1/8 finału na wyjeździe Błękitnych Stargard 2-1. Drugoligowiec sprawił jednak rywalom sporo kłopotu.

Błękitni byli wielką rewelacją tych rozgrywek w sezonie 2014/15. Doszli wtedy do półfinału, odpadając dopiero po dogrywce w rewanżu z Lechem Poznań.

Z kolei Stal to finalista Pucharu Polski z sezonu 1975/76, a więc w okresie największych sukcesów klubu.

Prowadzenie w czwartkowym meczu objęli faworyzowani goście w 27. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę zgrał Mateusz Żyro, a z bliska do siatki "główkował" Adrian Paluchowski.



Piłkarze Błękitnych wyrównali jeszcze przed przerwą, w 36. minucie. Z prawej strony dośrodkował Krystian Sanocki, a niepilnowany Piotr Kurbiel uderzeniem głową nie dał szans Damianowi Primlowi.

Stal drugiego gola strzeliła w 70. minucie. Paluchowski podał do Andrei Prokicia, który prostopadle zagrał do Mateusza Maka, a ten w sytuacji sam na sam posłał piłkę do siatki.

W 74. minucie gospodarze mogli wyrównać, ale po dośrodkowaniu Sanockiego, tym razem z lewej strony, Kurbiel nie trafił dobrze w piłkę głową i ta przeszła obok słupka.

Cztery minuty później Kurbiel podał przed polem karnym do Wojciecha Fadeckiego, po którego uderzeniu piłka trafiła w słupek.

Z kolei w 89. minucie Paluchowski strzelał z około 10 metrów, jednak Mariusz Rzepecki końcami palców sparował piłkę na rzut rożny.

Jeszcze w doliczonym czasie gry Kurbiel przymierzył spoza pola karnego, ale Primel był na posterunku, odbijając piłkę do boku.

Stal została więc kolejnym ćwierćfinalistą Pucharu Polski.



Błękitni Stargard - Stal Mielec 1-2 (1-1)

Bramki: 0-1 Paluchowski (27.), 1-1 Kurbiel (36.), Mateusz Mak (70.).



Błękitni: Rzepecki - Theus, Ostrowski, Sadowski, O. Nowak, Sanocki, Karmański (83. Bochnak), Łysiak, Fadecki, Cywiński (74. Paczuk), Kurbiel.



Stal: Primel - Lisowski (77. Stasik), Żyro, Bodzioch, Getinger, Bielak (46. Nowak), Urbańczyk, Prokić, Tomasiewicz, Mak, Paluchowski (90. Baraszić).

