29 listopada 1931 roku "Brązowi" rozegrali ostatnio pojedynek, po którym cieszyli się z mistrzostwa Polski. Aby upamiętnić największy dotychczasowy sukcesu klubu, w Krakowie pojawiły się brązowo-białe akcenty.

W tych barwach rozbłysła Kładka Ojca Bernatka, łącząca Kazimierz z Podgórzem, a także wieża telewizyjna na Krzemionkach znajdująca się w bliskim sąsiedztwie Stadionu Garbarni. Ponadto można było również zaobserwować okolicznościowy spot, który wyświetlono na Tauron Arenie Kraków.

Co ciekawe, ostatni pojedynek w mistrzowskim sezonie, Garbarnia rozegrała z Wisłą Kraków. Spotkanie rozpoczęło się w niedzielę o godzinie 11:30, a oglądało je 1200 widzów. "Biała Gwiazda" nieco popsuła świętowanie sąsiadów, bo wygrała 3-2.

Reklama

W 22 spotkaniach tamtego sezonu Garbarnia, prowadzona przez austriackiego szkoleniowca Karla Jiszdę, zgromadziła 30 punktów (trzynaście zwycięstw, cztery remisy oraz pięć porażek). "Brązowi" w mistrzowskim sezonie mogli pochwalić się najlepszą defensywą w lidze, bo stracili tylko 22 bramki.

Przypomnijmy, że w tym roku Garbarnia obchodzi również jubileusz 100-lecia.

Garbarnia - Lech Poznań. Czas na Puchar Polski

Dość niespodziewanym elementem obchodów obu jubileuszów będzie środowe spotkanie Garbarni z Lechem Poznań. Nie będzie to jednak okolicznościowy mecz, ale pojedynek o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Garbarnia do 1/8 finału awansowała dzięki pokonaniu Wieczystej Kraków (5-0), a Lech po wygranej z Unią Skierniewice (2-0).

W PP Garbarnia z Lechem w PP jeszcze nigdy się ze sobą nie zmierzyły.

Garbarnia Kraków - Lech Poznań. Gdzie transmisja?

Mecz Garbarnia - Lech w środę w Krakowie o godz. 11.45. Transmisja w Polsat Sport.

Fortuna Puchar Polski. Terminarz 1/8 finału i transmisje:

Trzy mecze 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski zostaną rozegrane we wtorek, cztery - w tym spotkania lidera PKO Ekstraklasy Lecha Poznań, mistrza Polski Legii Warszawa i obrońcy Pucharu Polski Rakowa Częstochowa - w środę, a jeden w czwartek.

Wtorek 30 listopada

Godz. 12: Olimpia Grudziądz - Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Godz. 18: Korona Kielce - Górnik Łęczna

Godz. 20.45: Piast Gliwice - Górnik Zabrze

Środa 1 grudnia

Godz. 11.45: Garbarnia Kraków - Lech Poznań

Godz. 14.30: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa

Godz. 17.15: Arka Gdynia - Zagłębie Lubin

Godz. 20: Motor Lublin - Legia Warszawa

PJ