Puszcza Niepołomice podejmuje Wisłę Płock w meczu 1/8 Pucharu Polski. Śledź przebieg meczu na żywo z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Płock - Górnik Zabrze 0-4. Kamil Zapolnik: Mieliśmy pomysł na mecz. Wideo TV Interia

Puchar Polski: wyniki, drabinka, strzelcy, terminarz

Reklama

Faworytem spotkania są "Nafciarze", mimo że w sobotę przegrali z kretesem 0-4 w ligowym starciu z Górnikiem Zabrze. Dotychczas płocczanie w Pucharze Polski bez żadnych problemów wyeliminowali drugoligowe drużyny Siarki Tarnobrzeg (4-1) i Olimpii Grudziądz (7-2).

Dziś na jej drodze staje szósta drużyna I ligi, Puszcza Niepołomice. "Nafciarze" są ich pierwszym wymagającym rywalem w PP, gdyż dotychczas Puszcza grała jedynie z A-klasowym KS Paradyż (7-0) i trzecioligowym KP Starogard Gdański (3-1).

Na dość eksperymentalne ustawienie zdecydował się trener gości Kibu Vicuna, ustawiając zespół w formacji 5-3-2.



Już w drugiej minucie faulowany tuż przed polem karnym był jeden z zawodników gospodarzy. Piłka uderzona z rzutu wolnego trafiła jedynie w mur.



Pięć minut później mocny strzał sprzed pola karnego oddał Oskar Zawada, lecz Miłosz Mleczko - z problemami - zdołał obronić uderzenie. W odpowiedzi huknął Hubert Tomalski, lecz Bartłomiej Żynel także był na posterunku.

W 12. minucie stadion w Niepołomicach eksplodował z radości. Tomalski kapitalnie zagrał w "uliczkę" do Marcina Orłowskiego, a ten wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem!

Dziesięć minut później doszło do kontrowersyjnej sytuacji, gdy Orłowski przewrócił się w polu karnym po starciu z Alanem Urygą. Arbiter uznał, że nie kwalifikowało się to jednak do podyktowania rzutu karnego.

Pierwszą naprawdę groźną sytuację "Nafciarze" stworzyli sobie po pół godzinie gry. Po rzucie rożnym uderzał Damian Szymański, a piłka po rykoszecie minimalnie minęła słupek bramki.

Już na początku drugiej połowy Puszcza mogła podwyższyć prowadzenie. Najpierw groźnie uderzał Krzysztof Drzazga, a później cudownym strzałem sprzed pola karnego popisał się Tomalski. W bramce wybornie spisał się jednak Żynel.

W 49. minucie Wisłę uratował słupek! Po błyskawicznej kontrze strzelał Orłowski i po uderzeniu aż chwycił się za głowę, nie wierząc, że piłka nie wpadła do bramki.



Puszcza Niepołomice - Wisła Płock 1-0 (1-0) - trwa II połowa



Bramki: 1-0 Orłowski (12.)



Puszcza Niepołomice: Miłosz Mleczko - Patryk Fryc, Konrad Stępień, Marcel Kotwica, Krzysztof Drzazga, Hubert Tomalski, Marcin Stefanik, Marcin Orłowski, Wiktor Żytek, Mateusz Bartków, Michał Mikołajczyk.



Wisła Płock: Bartłomiej Żynel - Cezary Stefańczyk, Igor Łasicki, Bartłomiej Sielewski, Alan Uryga, Patryk Stępiński - Damian Rasak, Damian Szymański, Semir Stilić - Karol Angielski, Oskar Zawada.

WG