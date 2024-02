Zwolnili trenera i wygrali turniej. Puchar dał piłkarz, który wygrał z rakiem

Wybrzeże Kości Słoniowej triumfowało w 34. Pucharze Narodów Afryki

Tuż po przerwie gospodarze mieli wymarzoną okazję do wyrównania, ale piłkę lecącą do opuszczonej już bramki zatrzymał Calvin Bassey. Chwile później Gradel padł jak rażony piorunem w polu karnym, ale było to klasyczne "padolino". Wreszcie w w 62. minucie wspomniany Drogba eksplodował radością, gdy do siatki trafił Franck Kessie."Słonie" nacierały coraz mocniej, Nigeria nie istniała w ataku, kompletnie niewidoczny był snajper wyborowy Napoli, Victor Osimhen. Wreszcie w 81. minucie sprawiedliwości stało się zadość i "futbol na tak" zwyciężył - Sebastian Haller w 81. minucie ekwilibrystyczny sposób skierował piłkę do siatki. Haller to napastnik, który w 2022 r. wygrał walkę z rakiem. To trzeci w historii Puchar Narodów Afryki dla Wybrzeża Kości Słoniowej.