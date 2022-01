Zaledwie kilkanaście minut przed rozpoczęciem spotkania 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki piłkarska federacja Gambii wydała oświadczenie. Poinformowała w nim, że trójka zawodników uległa zatruciu pokarmowemu i nie wystąpi w najbliższym spotkaniu z Gwineą.

Wśród nich był przewidziany do gry w pierwszym składzie Ibou Touray. Zastąpi go Dawda Ngum, lecz zmiana została zgłoszona zbyt późno, wskutek czego została potraktowana jakby miała już miejsce w trakcie trwania spotkania - a więc Gambijczycy w trakcie meczu będą mieli do dyspozycji o jedną zmianę mniej.



Reklama

Puchar Narodów Afryki. Dziwna sytuacja Gambii

Oprócz Touraya w składzie Gambijczyków zabraknie także Noaha Sonko oraz Saidy'ego Janko.



Mecz Gwinea - Gambia ma rozpocząć się o godzinie 17 czasu polskiego.



W drugim poniedziałkowym spotkaniu 1/8 finału Kamerun zmierzy się z Komorami. Te mają rozpocząć mecz bez nominalnego bramkarza. Relację tekstową z meczu będzie można śledzić na żywo w Interii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Włoch: AS Roma - US Lecce 3:1. Skrót. WIDEO Polsat Sport

WG