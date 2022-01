Tragedia w Kamerunie. Sześć ofiar śmiertelnych po meczu PNA

Puchar Narodów Afryki

Jak informuje Associated Press, sześć osób zginęło w wyniku wybuchu paniki, do jakiego doszło przed stadionem, na którym w poniedziałek rozgrywany był mecz Kamerun - Komory w 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki. Kilkadziesiąt osób trafiło w ciężkim stanie do szpitala.

Zdjęcie Fani reprezentacji Kamerunu / East News