Zawodnikiem urodzonym na Komorach jest Abdallah Ali Mohamed ze szwajcarskiego drugoligowego Stade Lausanne-Ouchy. Selekcjoner Amir Abdou ogłosił skład przed sobotnim wyjazdem do Arabii Saudyjskiej, gdzie jego podopieczni będą trenować i rozgrywać sparingi.

Jak podkreślono, 22 piłkarzy reprezentacji Komorów urodziło się we Francji kontynentalnej, a trzech kolejnych na Majotcie, francuskiej wyspie położonej w archipelagu Komorów na Oceanie Indyjskim. W afrykańskich mistrzostwach Komory wystąpią w grupie C z Gabonem, Ghaną i Marokiem. Turniej odbędzie się od 9 stycznia do 6 lutego 2022 roku w Kamerunie.