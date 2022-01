Reprezentacja Mali w tej edycji Pucharu Narodów Afryki niemalże nie miała sobie równych w grupie - w poprzednie fazie turnieju dwukrotnie wygrała i raz zremisowała, nie dając się pokonać żadnemu z rywali. Gwinea Równikowa przegrała z kolei tylko z Wybrzeżem Kości Słoniowej, które skończyło zresztą jako grupowy zwycięzca.

Puchar Narodów Afryki 2022. Mali - Gwinea Równikowa: Bezbarwna pierwsza połowa i sporo fauli

Pierwsza część starcia obu ekip przebiegła pod znakiem bardzo twardej walki na boisku - obserwowaliśmy sporo fauli i zawodnicy dosyć często padali na murawę, zwijając się z bólu. Co ciekawe trzykrotnie ukarani żółtą kartką byli Gwinejczycy, z kolei Malijczycy ani razu nie zostali upomnieni w ten sposób przez sędziego.



Najwięcej emocji wzbudziła sytuacja, do której doszło tuż przed przerwą - w polu karnym Gwinei Równikowej upadł Moussa Doumbia, który sekundę wcześniej starł się w walce o piłkę z Josete Mirandą. Arbiter jednak - po weryfikacji tej akcji z pomocą VAR - stwierdził, że przewinienia nie było. Po pierwszych 45 minutach koniec końców mieliśmy bezbramkowy remis.

Puchar Narodów Afryki. Mali - Gwinea Równikowa. 90 minut nie przyniosło rozstrzygnięcia

W drugiej części spotkania obu kadrom przez długi czas brakowało klarownych sytuacji, natomiast w wielu fragmentach gry rysowała się na murawie przede wszystkim przewaga Malijczyków.

Zgromadzonych na trybunach fanów z miejsc poderwała w zasadzie tylko akcja z 58. minuty, kiedy to Yves Bissouma zaczął czarować w polu karnym Gwinejczyków i idealnie wyłożył piłkę Mohamedowi Camarze. Wystarczyło tak naprawdę lekko uderzyć do odsłoniętej przez golkipera rywali bramki, ale Camara strzelił "na wiwat", wysoko ponad poprzeczką.



Dopiero w samej końcówce podstawowego czasu gry Gwinea Równikowa ruszyła do ofensywy - strzałów próbowali m.in. Nsue i Eneme, którzy wyszli wcześniej z ławki, natomiast wszelkie starania podopiecznych trenera Obianga Bicogo spełzły na niczym. Także po 90 minutach na tablicy widniał wynik 0-0.



Puchar Narodów Afryki. Mali - Gwinea Równikowa. Seria "jedenastek" szczęśliwsza dla Gwinejczyków

Zmęczenie dawało obu reprezentacjom się we znaki, w związku z czym dogrywka również nie zaoferowała przesadnie wiele interesujących akcji. Zawodnicy obu ekip "dobili" więc do 120 minuty nie będąc w stanie przeważyć szali zwycięstwa na którąkolwiek ze stron. O wyniku meczu zadecydowały karne.



W serii "jedenastek" lepsi okazali się Gwinejczycy, którzy zwyciężyli w stosunku 5-6. Przełomowy okazał się niewykorzystany strzał Falaye Sacko, który uderzył przy samej ziemi, a Jesus Owono bez problemu odbił piłkę.



W ćwierćfinale Pucharu Narodów Afryki 2022 rywalem Gwinejczyków będzie zespół Senegalu - mecz odbędzie się w 30 stycznia na Japoma Stadium w Duali.



Puchar Narodów Afryki 2022. Mali - Gwinea Równikowa: Wynik i strzelcy bramek

Mali - Gwinea Równikowa 0-0 (0-0) po karnych: 5-6