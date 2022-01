Przez lata Puchar Narodów Afryki kojarzył się polskim kibicom z osobą Henryka Kasperczaka, który w mistrzostwach Czarnego Kontynentu prowadził kilka reprezentacji w aż 7 turniejach. Z dużymi zresztą sukcesami, z Wybrzeżem Kości Słoniowej był na 3 miejscu w 1994 roku. Jeszcze lepiej poszło mu z Tunezją dwa lata później.

Z Sokoła Pniewy w świat

Z "Orłami Kartaginy" dotarł w 1996 do finału, gdzie przegrał 0-2 z gospodarzami RPA. Z kolei na 4 miejscu skończył turniej z Mali w 2002 roku. Za to osiągnięcie w Bamako nagrodzono go... kawałkiem ziemi, czyli czymś co w Afryce szczególni się ceni. W ćwierćfinale meldował się jeszcze z Tunezyjczykami w 1998 roku i w 2017. Prowadził jeszcze Senegal w 2008 i Mali w 2015, ale bez powodzenia, bo jego drużyny nie wyszły z grupy.

Teraz nie ma już na trenerskiej ławce Henryka Kasperczaka, ale pojawi się inny szkoleniowiec czy inna osoba, którą być może skojarzą starsi fani piłki nożnej. Chodzi o Normana Mapezę z Zimbabwe. Na początku lat 90. pojawił się on w Polsce. Do naszego kraju jako obiecującego piłkarza wysłał go Wiesław Grabowski. Trener obieżyświat z Zabrza, który od lat mieszka w Harare, tam miał swój klub i przez lata wysyłała dobrych graczy nad Wisłę (Norman Mapeza, Prince Matore, Dickson Choto, Takesure Chinyama czy Shingayi Kaondera). Mapeza w sezonie 1993/1994 występował w Sokole Pniewy. Zagrał w 26 ekstraklasowych meczach i spisywał się tak dobrze, że rok później za prawie 2 mln dolarów został sprzedany do Galatasaray. Na tureckich boiskach grał przez kolejnych 10 lat. Mapeza kadrę Zimbabwe, jak Grabowski wcześniej, obejmował już kilkukrotnie. Teraz ma ją poprowadzić na dużym turnieju. Ma, bowiem nad "Wojownikami" wiszą sankcje FIFA. Za zawieszenie przez rząd w listopadzie Zimbabwe Football Association, światowe władze grożą, że mogą nie dopuścić reprezentacji z tego kraju do turnieju. Wszystko chyba rozejdzie się jednak po kościach i Zimbabwe będzie rywalizowało w grupie B z Senegalem, Gwineą i Malawi.

Z Polski na Puchar Narodów

Jedynym zawodnikiem Ekstraklasy podczas kameruńskiego Pucharu Narodów Afryki, który potrwa od niedzieli do 6 lutego, będzie Jorginho. Ten były piłkarze juniorów i rezerw Manchesteru City do Polski trafił latem. W Wiśle Płock jest rezerwowym. Jesienią zagrał w sumie w 11 ligowych grach, ale raptem uzbierało mu się 331 minut. Być może więcej pogra sobie w reprezentacji Gwinei Bissau, która w grupie D rywalizuje z Nigerią, Egiptem oraz Sudanem. Z kolei w reprezentacji Gwinei znalazło się miejsce dla znanego z polskich boisk Jose Kante, teraz kazachski FC Kairat, a wcześniej Górnik Zabrze, Wisła Płock i Legia Warszawa.

Dodajmy, że w przeszłości zdarzało się, że afrykańscy zawodnicy z Ekstraklasy zdobywali nawet medale podczas Pucharu Narodów, jak reprezentujący Wisłę Płock Nigeryjczyk Emmanuel Ekwueme, trzeci na turnieju w 2004 roku czy Prejuce Nakoulma. Popularny "Prezes" w barwach Górnika Zabrze był wicemistrzem Czarnego Lądu ze swoją Burkina Faso w 2013 roku. Inna była z kolei historia Roberta Ndipa Tambe. Zdolny Kameruńczyk był w Polsce, gdzie grał w malutkim klubie LZS Piotrówka, ale nikt w lidze nie chciał go zatrudnić i występował potem na Słowacji, żeby w 2017 z reprezentacją swojego kraju sięgnąć po mistrzostwo kontynentu.

Pierwszy mecz w niedzielę po południu, gospodarz Kamerun gra w Jaunde z Burkina Faso. Wszystkie 52 mecze PNA na platformie Viapley.

Program Pucharu Narodów Afryki

GRUPA A



9 stycznia, Kamerun - Burkina Faso



Etiopia - Republika Zielonego Przylądka

13 stycznia, Kamerun - Etiopia

Republika Zielonego Przylądka - Burkina Faso

17 stycznia, Republika Zielonego Przylądka - Kamerun

Burkina Faso - Etiopia

GRUPA B



10 stycznia, Senegal - Zimbabwe



Gwinea - Malawi



14 stycznia, Senegal - Gwinea

Malawi - Zimbabwe



18 stycznia, Malawi - Senegal

Zimbabwe - Gwinea

GRUPA C



10 stycznia, Maroko - Ghana



Komory - Gabon

14 stycznia, Maroko - Komory



Gabon - Ghana

18 stycznia, Gabon - Maroko



Ghana - Komory

GRUPA D



11 stycznia, Nigeria - Egipt

Sudan - Gwinea Bissau



15 stycznia, Nigeria - Sudan



Gwinea Bissau - Egipt



19 stycznia, Gwinea Bissau - Nigeria



Egipt - Sudan

GRUPA E

11 stycznia, Algieria - Sierra Leone



Gwinea Równikowa - Wybrzeże Kości Słoniowej

16 stycznia, WKS - Sierra Leone



Algieria - Gwinea Równikowa



20 stycznia, WKS - Algieria



Sierra Leone - Gwinea Równikowa

GRUPA F



12 stycznia, Tunezja - Mali



Mauretania - Gambia



16 stycznia, Gambia - Mali



Tunezja - Mauretania



20 stycznia, Gambia - Tunezja



Mali - Mauretania