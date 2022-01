Ogromna sensacja w Pucharze Narodów Afryki dziełem tropikalnego kopciuszka

Radosław Nawrot Puchar Narodów Afryki

To jedna z większych sensacji w dziejach Pucharu Narodów Afryki. Maleńkie Komory pokonały 3-2 afrykańskiego giganta, Ghanę i wyeliminowały go z turnieju. Tropikalny kopciuszek sam czeka na to, czy awansuje z trzeciego miejsca.

Zdjęcie Radość piłkarzy Komorów w meczu z Ghaną / AFP