Omar Sy urodził się już we Francji, w miejscowości Trappes pod Paryżem, ale jego rodzice pochodzą z Afryki, Ojciec był senegalskim robotnikiem z plemienia Fulbe, natomiast matka jest Mauretanką. Gwiazda kina mogłaby zatem również dobrze kibicować Mauretanii, która też grała na tegorocznym Pucharze Narodów Afryki, chociaż bez takich sukcesów jak Senegal. On po raz pierwszy w dziejach wygrał turniej i został mistrzem Afryki, a o wszystkim decydowały rzuty karne w finale z Egiptem.

Reklama

Puchar Narodów Afryki. Senegal świętuje sukces

To historyczne chwile dla mieszkańców Senegalu, a także Senegalczyków mieszkających we Francji. Oblicza się, że to co najmniej 170 tysięcy osób. Omar Sy jest jednym z nich i często podkreśla swoje związki z afrykańską ojczyzną. W filmie "Samba" wcielił się wręcz w rolę imigranta z Senegalu. Aktor znany jest także z występów w "Jurassic World", "Wilczych echach", "Inferno" czy "Lupin", a Cezara otrzymał za znakomity występ w "Nietykalnych", od którego zaczęła się jego wielka kariera.



Składając gratulacje Senegalowi aktor nazwał zespół "Lwami Senegalu". Zwyczajowym określeniem tej drużyny są "Lwy Teranga". Teranga to historyczna nazwa tych ziem w zachodniej Afryce.



CZYTAJ TAKŻE: Szaleńcze powitanie piłkarzy Senegalu. Tłumy w Dakarze