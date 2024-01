Efektowne otwarcie turnieju. Słonie pożarły Dzikie Psy

Pół godziny później potężnie zbudowany pomocnik Al-Nassr, po podaniu Francka Kessie znów uderzył z całej siły, ale tym razem Ouparine Djoco zdołał sparować piłkę na poprzeczkę. Dugą połowę gospodarze zaczęli jakby na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Taki stan trwał aż do 58. minuty. Wówczas Jonathan Bamba dośrodkował, piłkę przyjął Jean-Philippe Krasso, podał właściwie sam do siebie i niespecjalnie niepokojony przez obrońców "Dzikich Psów" skierował piłkę do siatki.