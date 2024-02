Wybrzeże Kości Słoniowej jest już w finale Pucharu Narodów Afryki 2024. Gospodarze turnieju pokonali w półfinale Demokratyczną Republikę Konga po golu Sebastiana Hallera w 65. minucie. Ich historia na trwającym czempionacie kontynentu jest nieprawdopodobna - do 1/8 finału awansowali "tylnymi drzwiami", znajdując się w gronie czterech najlepszych z sześciu zespołów z trzecich miejsc. Federacja po fazie grupowej zdecydowała się... zwolnić szkoleniowca, nie czekając na to, czy ostatecznie uda się wywalczyć przepustkę do play-offów.

Jego obowiązki przejął tymczasowo Emerse Faé. Pierwszym wyborem związku był Herve Renard , ale nie udało się dojść do porozumienia z francuską federacją w sprawie wypożyczenia szkoleniowca z żeńskiej reprezentacji "Trójkolorowych". Wygląda na to, że splot tych okoliczności okazał się korzystny dla samych piłkarzy.

W spotkaniu o trofeum "Słonie" powalczą z Nigerią, która okazała się lepsza od Republiki Południowej Afryki. Po 90 minutach i dogrywce utrzymywał się wynik 1:1, ale rzuty karne lepiej wykonywali "Super Eagles" (4:2).

Wybrzeże Kości Słoniowej — DR Kongo. Skrót meczu. Puchar Narodów Afryki. WIDEO / materiały prasowe / materiały prasowe

Wybrzeże Kości Słoniowej przed finałem PNA. Naród żyje piłką

W Wybrzeżu Kości Słoniowej wszyscy liczą, że uda się zdobyć trzeci w historii tytuł (poprzednie w 1992 i 2015 r.). Miejscowi kibice uważają, że zespołowi pomagają boskie interwencje. W ćwierćfinale z Mali zdobył on gola dającego dogrywkę w 90. minucie, a decydujący cios na 2:1 zadał w 122., gdy już w zasadzie można było oczekiwać na konkurs "jedenastek".

Jak czytamy w serwisie Africanews.com, na mszy w w Chapelle de l'externat Saint Paul kilka godzin przed meczem wielu wiernych nosiło charakterystyczną pomarańczową koszulkę drużyny narodowej. Ks. Aristide Djedje nie mógł nie wspomnieć o półfinale. "Dziś w naszych modlitwach mamy również to, że Bóg da nam zwycięstwo tego wieczoru. A Bóg to zrobi" - mówił.

Sposób, w jaki Słonie, drużyna narodowa, awansowały, jest cudem i tylko Bóg może tego dokonać ~ Ange Assamoi, jeden z wiernych

Zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie modlą się o końcowy triumf. "Na Wybrzeżu Kości Słoniowej różne wyznania dobrze się ze sobą dogadują. Konstytucja tego kraju wzywa do tolerancji dla wszystkich duchowych perspektyw i rozdziału kościoła od państwa" - czytamy we wspomnianym portalu.

"Wszyscy modlą się do Boga, aby wygrał nam mecz i puchar. Żyjemy na Wybrzeżu Kości Słoniowej z łaski Bożej. Bóg nas wspiera - powiedział Sy Modeste, jeden z ochroniarzy w Abidżanie. "To dzięki Bogu. Wygramy. Wybrzeże Kości Słoniowej urządza przyjęcie" - stwierdziła Yama Cambera, sprzedawczyni wody i napojów na poboczu drogi w Treichville. "Uważamy, że trofeum zostanie tutaj, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, ponieważ jest to kraj miłości, radości i pokoju. Witamy tu wszystkich i Bóg to wie, więc puchar nigdzie indziej nie pójdzie" - dodała Lionelle Kuakou. Naród żyje futbolem, ale trener zachowuje spokój i nie uważa, by boska ingerencja wykonała pracę za jego podopiecznych.

"Wolimy polegać na naszej sile psychicznej i powiedzieć sobie, że jesteśmy we właściwym duchu. Bo to nasz duch pozwalał nam dokonywać takich cudów. Nie możemy jednak spocząć na laurach i zasłaniać się faktem, że awansowaliśmy dzięki cudowi, że jest to znak przeznaczenia" - zaznaczył Faé.

Finał zostanie rozegrany w najbliższą niedzielę o godzinie 21:00.

Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Gwineę-Bissau 2-0 w spotkaniu otwarcia Pucharu Narodów Afryki / FRANCK FIFE / East News

Reprezentacja Nigerii, w środku Alex Iwobi / AFP