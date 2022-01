Mecz Tottenham - Chelsea to rewanżowy półfinał Pucharu Ligi Angielskiej. To ma być też rewanż za pokaz niefrasobliwości obrony Tottenhamu na Stamford Bridge. Wynik, już po pięciu minutach gry, zmienił Kai Havertz, a pół godziny później samobójczą bramkę w niefartownym stylu zaliczył Ben Davies.

Czy Tottenham jest w stanie odrobić straty? Gdzie oglądać mecz Tottenham - Chelsea? Transmisja tv Tottenham - Chelsea w Eleven Sport 2 oraz w Eleven Sports 4.

Tottenham - Chelsea w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej. Niemożliwe stało się możliwe

Przy okazji meczu Tottenham - Chelsea wspominane jest spotkanie z udziałem obu klubów - również w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej - sprzed 20 lat.



W styczniu 2002 roku, w pierwszym meczu na Stamford Bridge, The Blues minimalnie wygrali (2-1), ale i tak byli przekonani, że Tottenham nie da im rady w rewanżu. To przekonanie miało solidne podstawy, bo przez prawie 12 lat wcześniej Tottenham nie umiał pokonać Chelsea w żadnych rozgrywkach. - Kiedy grałem Chelsea, przed meczami z Tottenhamem byliśmy przekonani, że nie możemy przegrać, że to po prostu niemożliwe. Były mecze, gdy Tottenham był od nas lepszy, gdy zasługiwał na wygraną, a jednak nigdy nie był w stanie nas pokonać - wspomina Gustavo Poyet w The Athletic. Rewanż półfinału Pucharu Ligi Angielskiej musiał zachwiać tę pewnością siebie w zespole Chelsea. Tottenham wygrał aż 5-1, a gole strzelali m.in. Serhij Rebrow i Teddy Sheringham.



Tottenham - Chelsea. Thomas Tuchel: Nie mamy żadnej nogi w finale

Thomas Tuchel, menedżer Chelsea, na konferencji prasowej studził pytania dziennikarzy, którzy twierdzili, że jego zespół jest już "jedną nogą w finale Pucharu Ligi Angielskiej". - Nie mamy żadnej nogi w finale! Ani jednej, ani nawet pół. Oczywiście, zagraliśmy dobry pierwszy mecz, ale to już przeszłość. Oczekujemy najlepszej możliwej postawy ze strony Tottenhamu w rewanżu. Jak nie dać się samozadowoleniu po pierwszym meczu? Musimy sobie ufać. Zawsze podchodzimy do rywali z najwyższym szacunkiem, a przed nami derby. Tottenham to wielki klub, czeka nas mecz na pięknym stadionie - opowiadał Thomas Tuchel.





Tottenham - Chelsea. Ostatnie wyniki w Carabao Cup

Tottenham, od momentu przejęcia przez włoskiego szkoleniowca Antonio Conte, zalicza udany okres. Do dzisiejszego meczu Tottenham - Chelsea "Koguty" podchodzą mając za sobą serię czternastu spotkań pod jego wodzą, w których zaliczyli osiem zwycięstw, trzy remisy, a także trzy porażki (w tym jeden walkower). W meczu Tottenham - Chelsea Antonio Conte najbardziej odczuje brak Sona, który leczy kontuzję mięśnia i nie wyjdzie na murawę. Oprócz Koreańczyka w drużynie "Kogutów" nie zagrają Steven Bergwijn, Cristian Romero oraz Eric Dier. Przed gospodarzami bardzo trudne zadanie odrobienia dwubramkowej straty z pierwszego półfinału, w który Tottenham nie potrafił stworzyć ani jednej dogodnej sytuacji strzeleckiej. Szansa na pokazanie się z lepszej strony już dziś przed własną publicznością.

Ostatnie wyniki Tottenhamu w Pucharze Ligi Angielskiej

Chelsea - Tottenham 2-0 (półfinał)

Tottenham - West Ham 2-1 (ćwierćfinał)

Burnley - Tottenham 0-1 (IV runda)

Chelsea, po grudniowej zadyszce, w styczniu nabiera rozpędu. Po remisie w lidze z Liverpoolem, w zeszłą środę Chelsea nie dała najmniejszych szans Tottenhamowi, a w sobotę na Stamford Bridge pokonała w FA Cup Chesterfield FC aż 5-1. W spotkaniu Tottenham - Chelsea nadal wątpliwy jest występ Kante oraz Silvy. Obaj piłkarze nie byli dostępni podczas spotkania w FA Cup. Zarówno Kante jak i Silva otrzymali negatywne wyniki testów na Covid-19, jednak o ich występie w meczu Tottenham - Chelsea Thomas Tuchel zadecyduje dopiero przed samym spotkaniem. Na murawę wybiegnie za to Cesar Azpilicueta, o którym marzy jeden z czołowych klubów Hiszpanii.

Ostatnie wyniki Chelsea w Pucharze Ligi Angielskiej

Chelsea - Tottenham 2-0

Brentford - Chelsea 0-2 (ćwierćfinał)

Chelsea - Southampton 2-1 (IV runda)



Tottenham - Chelsea. Kiedy i o której mecz Pucharu Ligi Angielskiej?

Mecz Tottenham - Chelsea rozpocznie się w środę godzinie 20.45 na Tottenham Hotspur Stadium w Londynie.

Tottenham - Chelsea. Gdzie oglądać transmisję tv?

Mecz Tottenham - Chelsea będzie można obejrzeć w tv - transmisja w Eleven Sports 2 oraz Eleven Sports 4.

Mecz Tottenham - Chelsea. Transmisja online live stream

Tottenham - Chelsea online live stream na platformie Polsat Box Go i na elevensports.pl.

Mecz Tottenham - Chelsea "na żywo" na sport.interia.pl.

