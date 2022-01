Mecz Arsenal - Liverpool zgodnie z grafikiem powinien odbyć się dwa tygodnie temu, jednak z powodu zakażeń koronawirusem w drużynie z Liverpoolu spotkanie trzeba było przełożyć. Dziś jednak wszystko ma odbyć się zgodnie z planem i pierwszy gwizdek usłyszymy o 20.45. Gdzie oglądać mecz Arsenal - Liverpool? Transmisja tv Arsenal - Liverpool w Eleven Sports 1, Arsenal - Liverpool online na Polsat Box Go oraz elevensports.pl.

Arsenal - Liverpool: Ostatnie wyniki Pucharu Ligi Angielskiej (Carabao Cup)

Półfinał Pucharu Anglii Arsenal - Liverpool gospodarze rozpoczną zmotywowani wynikiem, który udało im się uzyskać tydzień temu. Arsenal na Anfield zremisował z Liverpoolem 0-0 i to bardzo dobry rezultat biorąc pod uwagę fakt, że czerwoną kartkę już w 23 minucie spotkania obejrzał Granit Xhaka. To już 13 czerwona kartka na koncie Arsenalu, od kiedy trenerem klubu został Mikel Arteta. Arsenal miał szansę na wywiezienie z Anfield nawet trzech punktów, jednak w drugiej połowie Saka nie wykorzystał sytuacji sam na sam z Alissonem, który świetnie obronił strzał Anglika.

Podopieczni Mikela Artety mecz Arsenal - Liverpool rozpoczną bez kilku ważnych zawodników. Wciąż nieobecny jest Pierre Emerick Aubameyang, który w grudniu stracił opaskę kapitana, a ostatnio pojawiły się informacje o problemach zdrowotnych zawodnika po zakażeniu koronawirusem. Te jednak mogą być tylko próbą zatuszowania skandalu z udziałem Aubameyanga. W meczu Arsenal - Liverpool nie pojawi się także pauzujący Xhaka, grający w Pucharze Narodów Afryki Partey, Eleneny oraz Pepe. Pozostali zawodnicy mecz Arsenal - Liverpool powinni rozpocząć wypoczęci - z powodu zakażeń koronawirusem przełożone zostały ligowe derby Londynu Arsenal -Tottenham.

Ostatnie wyniki Arsenalu w Pucharze Ligi Angielskiej



Liverpool - Arsenal 0-0 (półfinał)

Arsenal - Sunderland 5-1 (ćwierćfinał)

Arsenal - Leeds 2-0 (IV runda)

Jeżeli podopieczni Jürgena Kloppa chcą awansować do finału Pucharu Ligi Angielskiej, w meczu Arsenal - Liverpool goście muszą poprawić kreatywność. Pod nieobecność Mohameda Salaha i Sadio Mané to właśnie tego najbardziej zabrakło Liverpoolowi w spotkaniu obu ekip i po raz pierwszy od dziewięciu miesięcy "The Reds" zakończyli mecz na Anfield bez zdobycia bramki. Liverpool miał co prawda posiadanie piłki na poziomie aż 78%, jednak mimo to pierwszy celny strzał podopieczni Kloppa oddali w... 92. minucie.

Półfinał Pucharu Anglii Arsenal - Liverpool goście rozpoczną mając w nogach ligowe spotkanie z Brentford, które zakończyło się wygraną "The Reds" 3-0. Liverpool w tabeli Premier League zajmuje obecnie drugą lokatę, zdobywając 45 punktów. Awans do półfinału Pucharu Ligi Angielskiej "The Reds" uzyskali po dramatycznym spotkaniu z Leicester. W spotkaniu Arsenal - Liverpool gospodarze, pomimo ostatniego remisu, nadal są faworytem. Warto przypomnieć, że listopadowe spotkanie w Premier League "The Reds" pewnie wygrali aż 4-0.

Ostatnie wyniki Liverpoolu w Pucharze Ligi Angielskiej

Liverpool - Arsenal 0-0 (półfinał)

Liverpool - Leicester 4-3 (ćwierćfinał)

Preston - Liverpool 0-2 (IV runda)



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liverpool F.C. - Arsenal F.C. Skrót meczu (Eleven Sports) Eleven Sports

Arsenal - Liverpool. Kiedy i o której półfinał Pucharu Ligi Angielskiej?

Mecz Arsenal - Liverpool rozpocznie się w czwartek o godzinie 20.45 na Emirates Stadium.

Arsenal - Liverpool. Gdzie oglądać transmisję tv?

Transmisja tv Arsenal - Liverpool w Eleven Sports 1.

Mecz Arsenal - Liverpool. Transmisja online live stream

Arsenal - Liverpool online live stream na platformie Polsat Box Go oraz elevensports.pl.

Mecz Arsenal - Liverpool "na żywo" na sport.interia.pl.

