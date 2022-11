Kolejny szlagier w Anglii. Rozlosowano pary następnej rundy Pucharu Ligi

Hitem trzeciej rundy Pucharu Ligi Angielskiej było starcie Manchesteru City z Chelsea na Etihad Stadium. "The Citizens" wygrali 2:0 po golach Riyada Mahreza i Juliana Alvareza. Tuż po zakończeniu ostatniego meczu w tej fazie odbyło się losowanie 1/8 finału. Piłkarze Pepa Guardioli ponownie w teorii będą mieli wysoko zawieszoną poprzeczkę.

W rolę losujących na Old Trafford wcielili się dwaj byli zawodnicy - Peter Schmeichel i Dion Dublin. Mistrzowie Anglii zagrają z Liverpoolem, co będzie niewątpliwie największym szlagierem tej rundy, a być może całych rozgrywek, bo z turnieju odpadł już Tottenham, Arsenal i wspomniana Chelsea. "The Reds" są o sześć pozycji niżej od rywali w tabeli ligowej, ale wygrali z nimi każdy z ostatnich trzech meczów.