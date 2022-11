Fatalna środa dla londyńskich zespołów. Trzech gigantów odpadło z Pucharu Ligi

Pierwsza połowa meczu Manchester City - Chelsea przebiegła w dość spokojnym tempie, choć obie drużyny stworzyły sobie kilka niezłych okazji do strzelenia gola. Dało się jednak odczuć, że to dopiero trzecia runda czwartych w hierarchii rozgrywek dla obu zespołów. Kibice zgromadzeni na Etihad Stadium nie pomagali w tworzeniu głośnej atmosfery, a Pep Guardiola i Graham Potter zastosowali rotację w wyjściowych składach, dając szansę zawodnikom grającym nieco mniej, takim jak Sergio Gomez, Stefan Ortega, Denis Zakaria czy Hakim Ziyech.

Chelsea próbowała, ale zabrakło jej zimnej krwi

Jak można było się spodziewać, więcej procent posiadania piłki od początku miało City . Szanse bramkowe miał Jack Grealish, jednak brakowało mu skuteczności. W świetnej sytuacji znalazł się także Julian Alvarez, ale nie trafił czysto w piłkę. Chelsea czekała na kontrataki, które okazywały się groźne. Dwa dobre strzały oddał Christian Pulisic, a tuż przed przerwą oko w oko z bramkarzem "The Citizens" stanął 18-letni Lewis Hall. Ograł Rico Lewisa, ale z Ortegą już nie dał rady. Można było pokusić się o stwierdzenie, że to londyńczycy byli bliżej otworzenia wyniku meczu.

Goście wyszli przez to nieco wyżej do ataku, co szybko się zemściło, bo pięć minut później było już 2:0. Alvarez świetnie przerzucił z lewego skrzydła na prawe do Mahreza, ten oddał strzał, który odbił Edouard Mendy, ale wobec dobitki młodego Argentyńczyka był już bezradny. Gracze Pottera szukali szybkiej odpowiedzi, ale wspomniany Hall w dogodnej sytuacji uderzył w środek bramki.