Mecz Chelsea - Tottenham rozpocznie się w środę o godz. 20.45 na Stamford Bridge w Londynie. Gdzie oglądać półfinał Pucharu Ligi Angielskiej (Carabao Cup) Chelsea - Tottenham? Transmisja meczu Chelsea - Tottenham na Eleven Sports 1 oraz Polsat Box Go. Rewanż Tottenham - Chelsea w środę 12 stycznia.

Chelsea - Tottenham. Ostatnie wyniki w Carabao Cup

Gospodarze środowego spotkania mają za sobą emocjonujące spotkanie w Premier League z Liverpoolem. Chelsea wróciła z dalekiej podróży, odrabiając dwubramkową stratę. Ostatecznie mecz zakończył się remisem, który nie mógł zadowolić podopiecznych Thomasa Tuchela. Chelsea w Premier League po 21 kolejkach zajmuje co prawda drugie miejsce i zdobyła do tej pory 43 punkty, ale sporo traci do lidera tabeli, Manchesteru City (dziesięć punktów). Wizja zdobycia mistrzostwa Anglii coraz bardziej się oddala. Szansę na trofeum Chelsea upatruje więc w Pucharze Ligi Angielskiej. Do półfinału Carabao Cup "The Blues" awansowali po pewnej wygranej z Brentford, jednak środowe spotkanie z Tottenhamem to znacznie trudniejszy sprawdzian.



Ostatnie wyniki Chelsea w Pucharze Ligi Angielskiej:



Brentford - Chelsea 0-2 (ćwierćfinał),

Chelsea - Southampton 2-1 (IV runda),

Chelsea - Aston Villa 1-1, karne 4-3 (III runda).

Puchar Ligi Angielskiej. Chelsea - Aston Villa 1-1 (k. 4-3) - SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports



Mecz Chelsea - Tottenham w Carabao Cup to dla gości szansa na rewanż za wrześniowe spotkanie Premier League. W momencie, gdy menedżerem "Kogutów" był jeszcze Nuno Espirito Santo, Chelsea odniosła zwycięstwo nad Tottenhamem aż 3-0. Od tego czasu sporo w Tottenhamie się zmieniło, za sterami klubu z północnego Londynu stanął utytułowany Antonio Conte. Włoch nie uchronił swojej drużyny przed odpadnięciem z Ligi Konferencji, więc wobec słabej sytuacji w lidze i dalekiej perspektywy na triumf w Pucharze Anglii, półfinał z Chelsea w Carabao Cup to przedsionek do walki o jakiekolwiek trofeum w tym sezonie. Tottenham w tabeli Premier League po 18 kolejkach zajmuje szóstą pozycję. "Koguty" uzbierały do tej pory 33 punkty, a półfinał Pucharu Ligi Angielskiej to efekt zwycięstwa nad West Hamem Łukasza Fabiańskiego.

Ostatnie wyniki Tottenhamu w Pucharze Ligi Angielskiej



Tottenham - West Ham 2-1 (ćwierćfinał)

Burnley - Tottenham 0-1 (IV runda)

Wolves - Tottenham 2-2, karne 2-3 (III runda)



Puchar Ligi Angielskiej. Tottenham - Brentford 2-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Chelsea - Tottenham - ostatni finał Pucharu Ligi Angielskiej bez Manchesteru

Carabao Cup w czterech poprzednich sezonach wygrywał Manchester City, którego z bieżących rozgrywek wyrzucił West Ham. Manchester - jako miasto - zdobywał Puchar Ligi Angielskiej w aż sześciu ostatnich sezonach, bo w 2017 roku United pokonali w finale Southampton, a w 2016 - City zwyciężyli Liverpool. Ostatnim finałem Pucharu Ligi Angielskiej bez udziału zespołu z Manchesteru był mecz Chelsea - Tottenham w 2015 r. Wtedy The Blues wygrali 2-0, a gole strzelali John Terry i Diego Costa.



W tegorocznym finale na pewno nie zobaczymy drużyny z Manchesteru, bo w drugim półfinale Arsenal zmierzy się z Liverpoolem.





Chelsea - Tottenham. Kiedy i o której mecz Pucharu Ligi Angielskiej?

Mecz Chelsea - Tottenham rozpocznie się w środę o godzinie 20.45 na Stamford Bridge w Londynie.

Chelsea - Tottenham. Gdzie oglądać transmisję tv?

Mecz Chelsea - Tottenham w tv - transmisja na Eleven Sports 1. Komentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński.

Mecz Chelsea - Tottenham. Transmisja online live stream

Chelsea - Tottenham online live stream na Polsat Box Go oraz elevensports.pl.

Mecz Chelsea - Tottenham "na żywo" na sport.interia.pl.

AZ