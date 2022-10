Lewandowski upadł w polu karnym. Powinien być rzut karny? WIDEO (Eleven Sport) WIDEO |

Dalekie zagranie przed pole karne do Lewandowskiego. Ten wpadł z piłką w szesnastkę i upadł po kontakcie z Carvajalem. Arbiter nie zdecydował się podyktować karnego.



Bramki: 12. Benzema, 35. Valverde, 90+1. Rodrygo (kar.) – 83. F. Torres



Składy spotkania:



Real Madryt: Lunin – Carvajal (88. Rüdiger), Militao, Alaba, Mendy – Modrić (79. Camavinga), Tchouaméni, Kroos – Vinícius Júnior (85. Rodrygo), Benzema (C) (88. Asensio), Valverde.

Rezerwowi: Caňizares, López – Díaz, Nacho, Hazard, Odriozola, J. Vallejo, L. Vázquez.

Trener: Carlo Ancelotti



FC Barcelona: ter Stegen – S. Roberto, Koundé, Eric García, Balde (60. Alba) – de Jong, Busquets (C) (60. Gavi), Pedri (83. Kessié) – Raphinha (60. F. Torres), Lewandowski, Dembélé (73. Fati).

Rezerwowi: I. Peña, Tenas – Alonso, Piqué, Torre.

Trener: Xavi Hernandez