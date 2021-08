Messi był dla nas Bogiem. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Barcelona rozpoczęła sezon, po tym, jak Lionel Messi odpuścił szeregi drużyny. Zespół z Katalonii wygrał w niedzielę 4-2 z Realem Sociedad na Camp Nou w La Liga.



Fani katalońskiej potęgi zareagowali ze smutkiem, w związku z odejściem człowieka, który w 17 lat stał się symbolem klubu.



34-letni argentyński gwiazdor dołączył do PSG, podpisując dwuletnim kontrakt, po tym jak jego proponowana umowa, by pozostać z Barceloną, sensacyjnie upadła.



Messi zdobył wszystkie najważniejsze wyróżnienia z Barceloną i zorganizował emocjonującą, pożegnalną konferencję prasową, tym samym kończąc etap pewnej ery.



Co do kontraktu, Leo Messi przystał na obniżenie pensji o 50 procent, ale zadłużenie klubu – ponad 1,2 miliarda euro (1,4 miliarda dolarów) – oraz finansowe zasady fair-play ligi hiszpańskiej sprawiły, że było to niewystarczające.



PSG szybko ,,wkroczyło do gry” i podpisało z Messim dwuletni kontrakt z opcją na trzeci sezon