Primera Division. Trener Alvaro Cervera: Cala powiedział mi, że go nie obraził. Wideo

Primera Division. Trener Alvaro Cervera: Cala powiedział mi, że go nie obraził.

Wypowiedź trenera drużyny Cadiz, Alvara Cervery po meczu Cadiz - Valencia.

Wierzę zawodnikowi, chciał żebyśmy zaczekali do przerwy, po czym gdy rozmawialiśmy powiedział mi, że ani przez chwilę nie obrażał go, więc mu wierzę. Ufam swojemu zawodnikowi, ale wierzę, że jeżeli ktoś dopuścił się takiego czynu, to musi ponieść za to konsekwencje. Jednak mu wierzę, zdjąłem go z boiska, gdyż miał na swoim koncie żółtą kartkę i sytuacja tego wymagała - powiedział Alvaro Cervera

Źródło: AP