Puchar Króla. Trzecioligowiec szykuje się na starcie z potęgą. "Pewnie nas wyeliminują". Wideo WIDEO |

W czwartek, 22 stycznia, trzecioligowe Unionistas de Salamanca podejmie Real Madryt w 1/16 finału Pucharu Króla. Piłkarze gospodarzy nie mają złudzeń co do wyniku spotkania, ale i tak podchodzą do tego z dużym entuzjazmem.