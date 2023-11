Życiowa forma, a tu taki pech. Walka z czasem gwiazdora Realu Madryt

Bellingham miał problem z barkiem, zbadają go w poniedziałek. Rozegrał cały mecz. Był trochę naruszony, ale mógł dalej grać. Nie sądzę, że to będzie coś poważnego. Oby był do dyspozycji na środę

Jude Bellingham zwichnął bark. "Bardzo bolesna kontuzja"

"Kontuzja nie jest poważna, ale wywołuje duży ból. Jeśli zapadnie decyzja, by grał w środę, to nie będzie gotowy na 100 procent, bo do tego czasu bark nie zdąży się zregenerować" - pisze dziennik "As". Anglik nie wyszedł na poniedziałkowy trening "Królewskich". Ostateczny werdykt co do kadry meczowej Carlo Ancelotti i jego współpracownicy podejmą we wtorek, z pewnością zrobią to po konsultacji ze sztabem medycznym.