Zwrot akcji ws. Szczęsnego i Barcelony, nie tak miało być. Polak już się pogodził

Uraz ten wykluczył go z gry na około siedem - osiem miesięcy, a to oznaczało jedno - "Barca" musiała rozejrzeć się za nowym golkiperem, który zapełniłby powstałą lukę w składzie. Choć brakuje jeszcze "oficjalki", to wygląda na to, że już wkrótce w "Blaugranie" w związku z całym tym zamieszaniem zobaczymy... Wojciecha Szczęsnego.

Reklama