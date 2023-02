Sergio Busquets zostanie w Barcelonie? Czeka na ruch działaczy

Jak jednak informowały media, w grudniu Xavi Hernandez miał przekonać 34-latka do pozostania w Barcelonie "Marca" podaje, że jest on w stanie "drastycznie obniżyć" poziom swojego wynagrodzenia, byleby dalej grać dla "Dumy Katalonii". Problem w tym, że klubowi działacze wciąż nie przedstawili mu propozycji nowej umowy i nie wiadomo, czy w ogóle zamierzają to zrobić.

Jak czytamy we wspomnianym madryckim dzienniku, Busquets może żałować, że latem poprzedniego roku odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu do czerwca 2024 roku. Teraz mógłby spać spokojnie, a nie być niepewnym co do najbliższej przyszłości. Niewykluczone, że sprawy i tak pójdą po jego myśli - "Marca" komentuje, że słaba sytuacja finansowa "Blaugrany" i jej problemy z wypełnieniem Finansowego Fair Play połączone z wysokimi cenami innych defensywnych pomocników na rynku transferowym może sprawić, że "Busi" rozegra swój szesnasty sezon w bordowo-granatowych barwach.