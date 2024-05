Zwrot akcji w sprawie gwiazdora Barcelony. Do akcji wchodzą giganci

W "Dumie Katalonii" nie może być spokojnie po sezonie, w którym drużyna nie zdobyła żadnego trofeum. Od jakiegoś czasu trwa zawieszanie z Xavim Hernandezem. Trener na początku roku zapowiedział, że odchodzi z klubu po zakończeniu, ale niedawno oficjalnie przekazano, że jednak zostaje i wypełni kontrakt, który wiąże go do 2025 roku .

Koniec tematu? Jednak nie, bo teraz znowu pojawiły się informacje, że Joan Laporta, prezes Barcelony, stracił zaufanie do obecnego szkoleniowca, po jego ostatnich wypowiedziach. Okazuje się, że mocnym kandydatem na nowego trenera jest Hansi Flick, z którym klub miał się już kontaktować w ostatnich dniach, a w czwartek ma dojść do spotkania. Niemiec, były opiekun Bayernu Monachium i reprezentacji swojego kraju, ma być chętny do tego wyzwania. Niektóre media podały nawet, iż obie strony uzgodniły długość kontraktu, który ma obowiązywać przez dwa lata. Reklama

FC Barcelona. Klub straci jedną ze swoich gwiazd?

Do zmian może też dość w kadrze "Dumy Katalonii". Coraz częściej pojawiają się bowiem doniesienia o odejściu Ronalda Araujo. Urugwajczyk ma co prawda kontrakt do 2026 roku, ale nie ma żadnych przesłanek, aby został przedłużony.

25-letni obrońca do niedawna był zawodnikiem, z którym Barcelona nie chciała się rozstać. Najpierw jednak problemy zdrowotne, a potem nieszczęsny mecz z PSG spowodowały, że piłkarz przestał być uważany za gracza nie na sprzedaż.

W rewanżu z mistrzem Francji podopieczni Xaviego prowadzili 1-0, ale faul na Bradleyu Barcoli, po którym Araujo zobaczył czerwoną kartkę, odmienił losy rywalizacji i to paryżanie awansowali do półfinału Ligi Mistrzów.

Obrońcą interesował się Bayern Monachium, a teraz do gry wkroczyła Chelsea. Zamiarów londyńczyków nie zmienia nawet fakt, że niedawno pożegnali trenera. Po zaledwie roku pracy Stamford Bridge opuścił Argentyńczyk Mauricio Pochettino. I to pomimo dobrego finiszu w rozgrywkach, który zapewnił "The Blues" szóste miejsce w Premier League i udział w Lidze Europy albo Lidze Konferencji, jeśli Manchester United zdobędzie Puchar Anglii. Reklama

FC Barcelona. Zainteresowanie ze strony Bayernu i Chelsea

Chelsea poszukuje środkowego obrońcy, ponieważ z klubem pożegnał się Thiago Silva. 39-letni Brazylijczyk wraca do rodzinnego kraju i ma występować we Fluminense Rio de Janeiro. I właśnie jego miejsce miałby zając Urugwajczyk.

W tym wypadku wszystko pewnie będzie zależeć od kwoty, którą ewentualny kontrahent będzie chciał zapłacić za obrońcę. Bayern i Chelsea pokazywały, że mają odpowiednie fundusze na wielkie transfery.

Araujo w obecnym sezonie wystąpił w 37 meczach Barcelony we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił gola i zanotował dwie asysty.

