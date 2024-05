Zwrot akcji w Realu, nagła zmiana w klubie. Transferowe hity nie dojdą do skutku

Real Madryt może zakończyć sezon z trzema trofeami na koncie, dołączając do Superpucharu Hiszpanii i krajowego mistrzostwa triumf w Lidze Mistrzów. "Królewscy" zdają się działać obecnie niczym dobrze naoliwiona maszyna, ale mimo to oczywiście wciąż szukają usprawnień dla swej gry. "Los Blancos" latem chcą przeprowadzić kilka istotnych transferów, ale wygląda na to, że... właśnie zrezygnowali przy tym z co najmniej dwóch hitów.