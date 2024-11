Zwrot akcji w Barcelonie, wieści nadeszły tuż przed meczem. Hansi Flick interweniował

Hansi Flick stara się możliwie jak najbardziej uczciwie rozdysponowywać minuty pomiędzy rezerwowych, którzy najbardziej na to zasługują. Jeszcze się jednak taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. FC Barcelona przed zimowym okienkiem transferowym musi podjąć kilka kluczowych decyzji i rozstrzygnąć losy grupy zawodników. "SPORT" poinformował, że w kwestii jednego z nich interweniował niedługo przed meczem z Celtą Vigo szkoleniowiec.